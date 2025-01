Traditionele ansjovisvangst in elk geval voor een jaar gered

Het zogenoemde weervissen, een zeer oude vistechniek, op ansjovis op de Oosterschelde gaat toch nog minimaal een seizoen door. Dat heeft vissersfamilie Van Dort uit Bergen op Zoom besloten in overleg met de Stichting Behoud Weervisserij. Jarenlang was de ansjovis op de Schelde afwezig, waardoor het weervissen, Nederlands immaterieel erfgoed, dreigde te verdwijnen.

De stichting en Van Dort hebben een plan opgesteld waardoor ze ‘ook zonder inkomsten uit de ansjovisvangst het ambacht uit kunnen oefenen’. Het plan van de stichting is om met vijftig vrijwilligers één weer als ‘openluchtmuseum’ in stand te houden. Een weer is een soort grote fuik die gebruikt wordt om de vissen te vangen. “Voor het behoud van het immateriële erfgoed in de daaropvolgende periode rekent de stichting op steun van overheidsinstanties en andere partijen”, zegt Kees Copppens, voorzitter van de stichting. Inmiddels ligt er volgens hem een businessplan en lopen er sinds een jaar gesprekken met diverse overheidsinstanties en andere betrokkenen voor steun voor de langere termijn.

Traditie Tot de Tweede Wereldoorlog waren er tientallen families werkzaam in de weervisserij. De familie Van Dort is nu de allerlaatste, en heeft de traditie ruim tachtig jaar in stand weten te houden. Het weervissen is een oude vistechniek waarbij de vissen in een fuik (een weer) op de bodem van ondiep water worden geleid. De vissers gebruiken de stromingen van de getijden om de vissen in de fuik te lokken.