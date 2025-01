Trillende ramen en geluidsoverlast: bewoners zijn klaar met drempels

De recente aanpak van de Floralaan in Schijndel moet voor veiligheid zorgen, maar de bewoners in de straat ergeren zich dood. Enkele nieuwe verkeersdrempels zorgen volgens hen namelijk voor veel geluidsoverlast. De bewoners zijn er klaar mee en zijn naar de gemeente gestapt.

De gemeente heeft de drempels vorig jaar bij twee kruispunten aangelegd omdat er volgens metingen te hard gereden werd op de weg. Maar de drempels hebben een groot nadeel, menen bewoners. Wanneer er verkeer over de drempels rijdt, komt dat geluid 'binnen' bij de bewoners in de straat, meldt Omroep Meierij.

In een reactie op schriftelijke vragen van de partijen HART en VVD laat wethouder Jan Goijaarts weten dat de weg blijft zoals die is. “Hoewel wij begrijpen dat mensen moeten wennen aan veranderingen, zijn de doorgevoerde maatregelen juist gericht op het verbeteren van de veiligheid op de Floralaan. Wij zijn ervan overtuigd dat de gekozen aanpak in lijn is met de beste verkeerskundige en oplossingen", stelt Goijaarts.

Motie

Raadslid Laurens van Voorst van de partij HART geeft aan dat hij snapt dat er aan de verkeersveiligheid wordt gedacht, maar hij vindt het raar dat er niet genoeg naar de leefbaarheid van de bewoners wordt gekeken. “Dat moet in balans zijn. Ja, de veiligheid op de weg moet zo goed mogelijk zijn, maar dat mag niet ten koste gaan van de bewoners.”

Op 23 januari wordt er in de gemeenteraad gesproken over de Floralaan. “De kans is aanwezig dat we een motie hierover gaan indienen”, zegt Van Voorst.