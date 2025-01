Massaal autobanden lekgestoken: ruim dertig aangiftes binnen

De politie heeft inmiddels meer dan dertig aangiftes binnengekregen van lekgeprikte autobanden in Breda. In de stad is sinds een week een bandenprikker actief. Er is nog niemand aangehouden. Volgens de politie is het onderzoek nog volop bezig.

Afgelopen donderdag- en vrijdagnacht werden tientallen banden lekgestoken. De bandenprikker is vooral actief in de Markendaalseweg en op het Van Coothplein. Van sommige auto's werden alle vier de banden vernield. De politie heeft in het weekend extra gesurveilleerd in de omgeving. Bewoners werden opgeroepen om extra alert te zijn.