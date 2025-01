Bram is voetbalprof in de hitte: 'Soms een kwestie van overleven'

Veel Nederlandse profclubs trainden deze weken in warmere oorden om zich voor te bereiden op de tweede competitiehelft. Maar Bram Stolp weet pas echt wat voetballen in de hitte is. De 21-jarige doelman uit Bergen op Zoom keept in Dubai en traint dagelijks al om zeven uur 's ochtends: “Er zijn trainingen geweest dat het zwart voor mijn ogen werd.”

Hij startte in Ohio, maar vertrok daarna naar het universiteitsteam in de buurt van Miami. Vorig jaar keerde hij na het seizoen terug naar Nederland, waarna hij werd benaderd om naar een profclub in Dubai te komen. “TFA Elite bestaat pas een paar jaar en is gericht op het oppikken van talenten. Ik ben de enige Nederlander en deel een appartement met een jongen uit Uruguay. De selectie bestaat uit spelers over de hele wereld. Allemaal met het doel om een stap hogerop te zetten.”

Bram keepte in de jeugd enkele jaren bij RKC/Willem II en NAC, maar tot een doorbraak in het profvoetbal leidde het niet. Hij ging verder bij amateurclub MOC’17 waar hij veel leerde van keeperstrainer Corné van Hoof, totdat hij vorig jaar een Amerikaans avontuur aanging. “Een vriend van mij studeerde in Amerika en vertelde mooie verhalen. Ik raakte geïnteresseerd en besloot te gaan studeren in combinatie met keepen in een universiteitsteam.”

In Dubai moest hij in het begin erg wennen aan de hitte. “We vertrekken elke ochtend vanuit de flat waar we allemaal wonen met de bus naar het trainingscomplex. Om zeven uur trainen we al, anders is het qua weer niet te doen. Voetballen in de zomer bij zo’n 45 graden is pittig. De laatste minuten van een training is dan meer een kwestie van overleven. Het is nu winter en zo’n 26 graden, dat is wel lekker hoor.”

Na de trainingen duikt hij veel de gym in en staan er regelmatig videoanalyses op het programma. “We zijn fullprofs, maar ik vind fulltime zo raar klinken. In mijn gedachten is dat vijf dagen per week, minimaal acht uur per dag werken.”

Het leven in Dubai bevalt Bram, al verwacht hij er niet lang te blijven. “Onze club speelt op het derde niveau, ik wil in principe na een jaar hogerop. Al besef ik dat ik als jongen van 21 jaar onderaan de voedselketen sta. Het leven voor de sport bevalt me. Er liggen allerlei uitdagingen, het is geen saai leven. Ik gedraag me professioneel en sinds ik in dit wereldje ben beland, kom ik erachter dat er veel kansen zijn.”

Een nieuwe club in Dubai is een optie, al gaat de voorkeur van Bram uit naar een andere cultuur. “Hier is bijna alles gebaseerd op het vormen van connecties waar je zelf voordeel uithaalt. Ontmoetingen zijn werkgerelateerd. In Miami was het meer gericht op echte vrienden maken, al kan dat ook de schoolcultuur zijn. Op sportief gebied is voor mij alles mogelijk. Europa heeft wel mijn voorkeur, want daar is het voetbal het beste. Al kan een avontuur ergens anders ook interessant zijn.”

Het nadeel van zijn profcontract in Dubai is dat hij zijn vrienden lang niet heeft gezien. “Mijn ouders zijn in oktober een paar weken geweest en mijn vrienden willen graag langskomen. Maar ik wil als ze op bezoek zijn niet midden in het seizoen zitten. Daarna kunnen we samen pas echt genieten.”