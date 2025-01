Auto op z'n kop bij crash, omstanders schieten beklemde chauffeur te hulp

Bij een ongeluk op de Ringbaan-Zuid in Tilburg is woensdagmiddag een grote ravage ontstaan. De bestuurder van een bestelbus raakte de macht over het stuur kwijt, ramde een glazen reclamezuil en een boom en vloog vervolgens over de kop. De auto kwam ondersteboven op het wegdek terecht en de man raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde rond drie uur. Passerende schilders zagen het gebeuren en kwamen volgens getuigen meteen in actie. Ze sloegen een raam in, braken de deur met een breekijzer open en bevrijdden de man uit zijn auto. Ambulance, politie en brandweer reden met meerdere wagens naar de plek van het ongeluk toe. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Weg vol brokstukken

De glazen reclamezuil die langs de weg stond is helemaal uit de grond gereden. De weg ligt daardoor bezaaid met glas en brokstukken. De Ringbaan-Zuid is in beide richtingen afgesloten, waardoor er een file staat. Er werd nog een tweede ambulance opgeroepen voor een andere automobilist die het ongeluk had zien gebeuren. Hij was erg geschrokken en is nagekeken, maar kon daarna zijn weg vervolgen.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.