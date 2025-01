Deel provincie bedekt met sneeuw, vertraging op de wegen

Het midden en zuidoosten van de provincie is deze donderdagochtend bedekt met een laagje sneeuw. Vanaf zes uur was code oranje van kracht maar die is inmiddels afgeschaald naar code geel. Op de weg waren geen grote problemen.

Wel was er sprake van wat vertraging, daarom was het advies van Rijkswaterstaat om in onze provincie pas de weg op te gaan na de ochtendspits. Het is inmiddels warmer en veel van de winterse neerslag zal als sneeuw voor de zon verdwijnen.

De ANWB waarschuwde woensdag al dat het verkeer rekening moest houden met een drukke ochtendspits, vooral in het zuidoosten van de provincie. Inmiddels zijn de lange files in Brabant opgelost, al waren de rijomstandigheden op sommige plaatsen moeilijker door de sneeuwval. Zeker binnendoor reed het verkeer plaatselijk langzaam, vooral in het zuidoosten van de provincie. Woensdagavond viel er ook al sneeuw in de provincie, met name in regio Eindhoven. Donderdagochtend kwam de sneeuw vanuit Limburg ons land binnen. Onze verslaggever onderweg zag donderdagochtend dat de hoeveelheid sneeuw toeneemt naarmate hij verder richting het zuidoosten reed. Zo kwamen de eerste meldingen uit Geldrop, Heeze en Asten. Ongelukken door gladheid

In de provincie waren in de nacht van woensdag op donderdag al verschillende ongelukken door gladheid. Zo kantelde rond middernacht een vrachtwagen op de A58 en in Berkel-Enschot botste vannacht een vrouw met haar auto tegen een huis. Er viel plaatselijk in de provincie twee tot vijf centimeter vallen. In het oosten van Brabant nog enkele centimeters meer.

Oisterwijk van boven (foto: Toby de Kort/SQ Vision.

De A67 bij Helenaveen (foto: René van Hoof).

Paarden in de wei bij Neerkant (foto: René van Hoof).

Sneeuw in het zuidoosten van Brabant (foto: René van Hoof).

Foto: René van Hoof