Drukke ochtendspits verwacht door sneeuw, code oranje voor gladde wegen

Wie donderdagochtend vroeg de weg op moet, kan maar beter op tijd vertrekken. De ANWB verwacht een zeer drukke ochtendspits, vooral in het zuidoosten van de provincie. De wegen kunnen glad zijn door sneeuwval. Op verschillende plaatsen gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag ongelukken door gladheid.

In Brabant en Limburg geldt vanaf donderdagochtend zes uur code oranje vanwege sneeuw en gladheid.

Het begon woensdagavond al te sneeuwen in het zuidoosten van Brabant, er viel een dun laagje sneeuw.

Ongelukken door gladheid

In de provincie gebeurde afgelopen nacht al verschillende ongelukken door gladheid. Zo kantelde rond middernacht een vrachtwagen op de A58 en in Berkel-Enschot botste vannacht een vrouw met haar auto tegen een huis.

De weerswaarschuwing is tot donderdagmiddag twaalf uur van kracht. Er kan plaatselijk in de provincie twee tot vijf centimeter vallen. In het oosten van Brabant mogelijk nog enkele centimeters meer.

De zone met sneeuw trekt donderdagmiddag weg.