Zuidoosten van Brabant bedekt met laagje sneeuw, rustige ochtendspits

Het zuidoosten van de provincie is deze donderdagochtend bedekt met een laagje sneeuw. Vanaf zes uur is dan ook code oranje van kracht. De weerwaarschuwing geldt tot donderdagmiddag twaalf uur. Op de weg zijn vooralsnog geen grote problemen.

De ANWB waarschuwde dat het verkeer rekening moest houden met een drukke ochtendspits, vooral in het zuidoosten van de provincie. Het valt tot dusver mee qua verkeersdrukte. Rond negen uur stond er in totaal 77 kilometer file in Brabant.

Woensdagavond viel er al sneeuw in de provincie, met name in regio Eindhoven. Donderdagochtend kwam de sneeuw vanuit Limburg ons land binnen.