Brokkenpiloot Van den Heuvel wéér uitgevallen bij Dakar Rally

Voor de derde keer op rij is Maurik van den Heuvel uitgevallen in de Dakar Rally. Tijdens de vierde etappe scheurde woensdag zijn versnellingsbak uit elkaar. "Het is kut. Zwaar kut", zei de coureur uit Boekel onomwonden.

Na iets meer dan 250 kilometer reed Maurik van den Heuvel woensdag op een nietszeggend vlak stuk, maar juist daar sloeg het noodlot toe. De versnellingsbak scheurde uit elkaar waardoor de Dakar Rally voor hem opnieuw te vroeg ten einde kwam. "Dit is vandaag niet meer te maken. We gaan hem nu laten slepen, maar hier ben ik echt ziek van", aldus Van den Heuvel.



Mogelijk gaat Van den Heuvel nog een paar etappes buiten competitie meerijden. "Maar dat wordt lastig", zegt de coureur. "Dat zal ook op z'n vroegst pas zaterdag na de rustdag kunnen." Derde keer op rij

Het is pure pech voor de coureur uit Boekel die ook dinsdag al te maken had met technische problemen. Na twee jaar afwezigheid keerde Van den Heuvel dit jaar terug in de Dakar Rally. In 2021 en 2022 crashte hij waardoor zijn rally eerder ten einde kwam. Nu is de techniek de boosdoener.