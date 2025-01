Intercity strandt net voor Moerdijkbrug, passagiers geëvacueerd

De inzittenden van een kapotte intercity - die stilstaat net ten zuiden van de Moerdijkbrug - worden geëvacueerd. Het gaat om een Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) die vanuit Breda naar Rotterdam gaat. De trein staat stil op het traject van de hogesnelheidstrein, evenwijdig aan de A16. Er rijden dan ook geen treinen op dat spoor, meldt de NS.

Volgens een ANP-verslaggever in de trein moeten de inzittenden overstappen in een andere trein, die parallel aan de kapotte trein op een naastgelegen spoor komt te staan. Volgens hem gaat het om een relatief korte trein, met enkele honderden passagiers.

Het gebeurt vaker dat passagiers een kapotte trein moeten verlaten, maar meestal kunnen ze dan overstappen in vervangende bussen. Die kunnen moeilijk worden ingezet bij het hsl-traject, zegt een NS-woordvoerder.

Oorzaak van de storing is vermoedelijk het verschil in spanning op het gewone treintraject en het hsl-traject. De trein moet bij de overgang van het ene naar het andere traject schakelen in een zogeheten spanningssluis en is precies daar gestrand.