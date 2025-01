Pechvogel Van den Heuvel gaat anderen helpen in Dakar Rally

Officieel zit de Dakar Rally erop voor Maurik van den Heuvel, maar de coureur uit Boekel zet alles op alles om de tweede week toch te kunnen rijden. Woensdag hield zijn truck ermee op en moest hij opgeven. Donderdag probeert hij met z'n hele team om de truck te repareren. En als dat lukt, is Van den Heuvel volgende week gewoon van de partij.

Donderdag kon hij weer lachen, maar nog niet van harte. "Je voelt je nog een beetje down", vertelt Van den Heuvel donderdag na een korte nacht. Rond middernacht had zijn team de gestrande truck van het parcours opgehaald om vervolgens rond 5 uur 's morgens in het bivak aan te komen. Na een paar uurtjes slaap, stond iedereen al naast z'n bed om de gescheurde versnellingsbak te repareren.

Dit jaar moest het lukken voor Van den Heuvel. In 2021 en 2022 crashte hij waardoor zijn rally eerder ten einde kwam. Dit jaar keerde hij terug, na twee jaar afwezigheid. Vastbesloten om de Rally deze keer wél uit te rijden. Maar woensdag deed de techniek hem de das om. "Het is kut. Zwaar kut", zei hij woensdag onomwonden.

"Voor alles wat kapot is, hebben we reserve-onderdelen. Daarom verwachten we na de rustdag van vrijdag weer te kunnen starten." Het geeft de mentaliteit van de Brabander aan. "Het is Dakar, hè! Never give up!"

Nog even terug naar woensdag. Halverwege de etappe sloeg het noodlot toe en kwam Van den Heuvel stil te staan. Provinciegenoot William de Groot schoot Van den Heuvel te hulp. "Wij zeiden dat hij door moest rijden, maar na een paar minuten zei mijn navigator Wilco 'Komt daar nou een truck in tegengestelde richting aanrijden?' Dat was William. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen ons hier te laten staan."