Auto belandt in het water, bestuurder wordt uit voertuig gehaald

Een auto is donderdagochtend rond kwart over tien in een natuurplas beland aan het Visven in Veghel. De bestuurder moest uit de auto worden gehaald door de brandweer.

De bestuurder van de wagen gleed in een bocht rechtdoor en belandde daarna met zijn auto in het water naast de weg. Er kwamen veel hulpdiensten naar de plek van het ongeluk. Het water in de plas was niet heel diep, zo bleek. Via een ladder die tegen een naastgelegen terras was gezet, wist de brandweer in het water bij de auto te komen. De bestuurder zat niet bekneld, maar kon ook niet meer op eigen kracht uit de auto komen. Het is onduidelijk of de man gewond is geraakt.