Auto en busje bedolven onder boom, huis flink beschadigd

Een grote boom is donderdagmiddag omgewaaid en tegen een huis aan het Haringvliet in Eindhoven gevallen. Een auto en een busje die op de oprit bij het huis stonden, werden onder de vallende boom bedolven. De takken van de boom gingen volledig door de voorruit van de bedrijfsbus. Het busje is van de werklui die in het huis bezig waren.

De brandweer heeft besloten een gespecialiseerd boomrooibedrijf te laten komen met een kraan om de boom te stabiliseren. De boom maakt namelijk krakende geluiden; als de brandweer meteen zou beginnen met zagen ontstaat er nog meer schade aan het huis. De boom moet daarom eerst overeind worden getild en dan pas kan deze worden opgeruimd. De verwachting is dat de klus nog uren gaat duren. De straat is afgesloten.