Auto en busje bedolven onder omgevallen boom: 'Maakten ons al jaren zorgen'

Een grote boom is donderdagmiddag omgewaaid en tegen een huis aan het Haringvliet in Eindhoven gevallen. Een auto en een busje die op de oprit bij het huis stonden, werden onder de vallende boom bedolven. De takken van de boom gingen volledig door de voorruit van de bedrijfsbus. Het busje is van de werklui die in het huis bezig waren.

De bewoners van het huis vreesden al langer dat de boom een keer zou omvallen. "We maakten ons al jaren zorgen. Mijn vrouw en ik hadden al vaker aangegeven dat die boom scheef stond. Dat beetje sneeuw is blijkbaar de druppel geweest", vertelt Reinder Plug. "Je moet bomen onderhouden en dat is hier minder gebeurd. We hebben het paar keer aangegeven bij de gemeente en hadden de hoop dat daar op tijd mee iets gedaan zou worden. En als dat niet gebeurt, krijg je dit."

"Het had veel erger kunnen aflopen."