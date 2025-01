Thijs struinde het internet af naar speelgoedauto's, nu verkoopt hij alles

Het zijn bij Thijs (40) thuis in Aarle-Rixtel geen boeken, trofeeën of planten die worden tentoongesteld, maar speelgoedautootjes. Thijs verzamelt Hot Wheels, oftewel kleurrijke mini-bolides van de bekende Amerikaanse speelgoedfabrikant Mattel. Hij is trots op zijn collectie, maar toch gaat die nu de deur uit.

Thijs begon zijn Hot Wheels-verzameling een beetje per ongeluk, zo legt hij uit. “Mijn zoontje werd vier jaar. Daarom begon ik speelgoedauto’s voor hem te kopen. Die vond hij echt leuk. Op een gegeven moment dacht ik bij mezelf: nou, sommige exemplaren zijn eigenlijk wel mooi. En dat dacht ik steeds vaker.” En zo geschiedde. “Toen ben ik verder gaan kijken en groeide ook mijn eigen verzameling. Ik vind Hot Wheels gewoon mooi. Sommige modellen zou ik wel in het echt als auto willen hebben. Dat kan natuurlijk niet, maar binnen de wereld van Hot Wheels is eigenlijk alles mogelijk. Nou ja, in het klein dan.”

Enkele Hot Wheels uit de collectie van Thijs.

Er zijn enorm veel verschillende modellen, legt Thijs uit. Zelf verkoopt hij nu nog 178 autootjes uit de nieuwe Flames-collectie. “Met T-Hunt- en Real Rider-modellen erbij”, legt hij uit. Dat zal de gemiddelde Brabander weinig zeggen. Toch is Hot Wheels volgens Thijs verrassend populair. “Er is echt veel van Hot Wheels te vinden, ook in Nederland. Ook zelf heb ik een boel auto’s via Marktplaats gekocht. Er zijn zelfs Nederlandse beurzen voor Hot Wheels."

"Het kan altijd erger."

Thijs is één keer bij zo'n Nederlandse beurs geweest. "Ik moet eerlijk zeggen: dan voel je je toch wel een beetje klein. Er zijn daar mensen met een hele mancave vol Hot Wheels-auto’s. Het kan dus altijd erger”, lacht hij. Toch houdt dat nu op, zegt hij gelaten. “Ja, ze gaan allemaal de deur uit. Het is wat het is. Uiteindelijk had ik zoiets van: wat moet je ermee? Een collectie is leuk en aardig, maar die auto’s staan maar een beetje te staan. Ik heb er liever geld voor. Dat geld kan ik dan weer in mijn andere hobby steken: aquariums.”

Enkele Hot Wheels uit de collectie van Thijs.