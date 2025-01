Dit gemeentehuis komt deels leeg te staan, biedt ruimte voor appartementen

In het monumentale deel van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Rijen moeten appartementen komen. Dat is in elk geval de wens van het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen. Dat deel van het gebouw komt in 2027 leeg te staan.

Uit onderzoek blijkt volgens wethouder Merijn Scheifes dat er veel interesse is om het gemeentehuis deels een nieuwe bestemming te geven. Waarbij ontwikkelaars volgens hem mogelijkheden zien voor woningbouw.

De gemeenteraad gaf het college de opdracht om de toekomst van het gemeentehuis verder uit te werken. Het college stelt nu voor om het monumentale deel van het gemeentehuis een nieuwe bestemming te geven.

Volgens het onderzoek biedt het oudste deel van het gemeentehuis - met de markante toren - mogelijkheden om er appartementen in te maken. "We willen het gemeentehuis herontwikkelen op een manier die goed is voor de samenleving en tegelijkertijd de monumentale waarde van het pand in stand houden. Zodat we het kunnen doorgeven aan de volgende generatie", zegt de wethouder. In Rijen is volgens hem veel vraag naar woningen en dan vooral naar appartementen.

Verduurzamen en moderniseren

Volgens de wethouder is de herontwikkeling van het gemeentehuis ook een goed moment om het gebouw te verduurzamen om het zo aan de 'hedendaagse eisen te laten voldoen'.

Het is de bedoeling dat in het gebouw in de toekomst de functie van gemeentehuis met wonen wordt gecombineerd. Zo wil het college de baliefunctie, de werkplekken van het gemeentebestuur en de vergaderingen van de gemeenteraad in de toekomst een plek geven in het nieuwste, zwartgekleurde deel van het gebouw.

De gemeenteraad vergadert 10 februari over de voorgelegde plannen.