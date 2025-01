Vier mannen opgepakt die man verwondden met vuurwerk

De politie heeft vier mannen aangehouden voor het verwonden van een man op oudejaarsavond in Dinteloord. Het gaat om mannen van 20, 21 en 22 jaar oud. Ze staken vuurwerk richting het slachtoffer af.

Het slachtoffer die avond sprak rond kwart voor zeven een groepje mannen aan, omdat er brand was ontstaan in de bosjes aan de Steenbergseweg. Daarop begonnen de mannen vuurwerk af te steken in de richting van de man.

De man raakte gewond en moest zich laten behandelen. De politie heeft na onderzoek afgelopen dagen de vier verdachten aangehouden. Drie van hen mochten na verhoor weer naar huis. De vierde wordt vrijdag voorgeleid.