Anja en zoon John hadden een zielenband: 'Wij begrepen elkaar met één blik'

Anja was een moeder die haar kinderen onvoorwaardelijk liefhad. Thuis stond ze altijd met open armen voor hen klaar, hen overspoelend met liefde. Haar zoon John van den Heuvel uit Geffen beschrijft hun band zelfs als een zielenband: ze begrepen elkaar volledig. Het was uit die diepe liefde dat John zijn moeder kon laten gaan. Dat afscheid was voor hem zo'n bijzondere ervaring, dat het hem inspireerde om anderen en nabestaanden te helpen in de laatste levensfase.

Toen John twaalf jaar oud was, kregen ze het leuke nieuws. Zijn moeder was opnieuw in verwachting. “Een nakomertje, dat was haar grote wens,” herinnert John zich. Maar wanneer Anja 37 weken zwanger is, gaat het mis. Het kindje werd stil geboren en het verdriet in het gezin is groot. “Mijn moeder was gebroken. Als ik nu terugkijk, zie ik hoe mijn moeder na die gebeurtenis een ander persoon werd. Ze bleef ons overladen met liefde en bleef voor ons zorgen, maar achter die glimlach schuilde een intens verdriet. Ze heeft dat verlies nooit echt kunnen verwerken.”

Anja praat met haar gezin over de dood van het kindje, maar laat nooit het achterste van haar tong zien: “Ik denk uit bescherming.” Hierna begint Anja ook lichamelijk achteruit te gaan. Ze kampt met vage klachten waarvoor de artsen geen verklaring kunnen vinden. “Ik zag mijn moeder steeds verder achteruitgaan,” vertelt John. “Ze kreeg uitvalverschijnselen, was voortdurend uitgeput en had vaak last van hevige hoofdpijn. Het voelde alsof iets haar van binnenuit brak. Ik heb altijd het gevoel gehad dat mijn moeder niet oud zou worden.”

In 2021 besluit Anja, vastberaden om eindelijk antwoorden te krijgen, een laatste poging te wagen bij een team van gespecialiseerde artsen. We gingen zitten en ze vielen gelijk met de deur in huis: mijn moeder had nog maar uiterlijk 2 jaar te leven. “We keken elkaar aan en ze wist gelijk wat ik dacht: zie je nou wel.”