Vrouw (18) zonder rijbewijs rijdt tegen huis aan en neemt boom mee

Een 18-jarige automobiliste is donderdagavond rond half twaalf tegen de gevel van een huis aan de Dr. Mollerstraat in Tilburg gebotst. Ze reed tegen de rijrichting in en bleek geen geldig rijbewijs te hebben. Ze belandde op de stoep, botste tegen een geparkeerde auto, rukte een boom uit de grond en kwam tegen de gevel tot stilstand.

De buren werden wakker van de knal. Ze vertellen dat het huis al een tijdje leeg staat, omdat de bewoonster eind vorig jaar is overleden. “Gelukkig maar, want ze zat altijd achter het raam op de bank.” De bestuurder reed tegen de rijrichting in toen het ongeluk gebeurde. Verder kon de politie vertellen dat ze geen alcohol of drugs had gebruikt. Het ongeluk zorgde voor veel schade aan de gevel van het huis. Ook de auto van de buurvrouw raakte beschadigd en moest worden weggesleept. De brandweer heeft dondernacht onderzocht of het huis nog veilig is. De politie heeft woningcorporatie WonenBreburg ingeschakeld om de gevel dicht te maken. De auto is inmiddels afgevoerd. De bestuurster krijgt een proces verbaal.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision

