Vrouw ramt gevel van woning, flinke ravage

Een automobilist is donderdagavond rond half twaalf tegen de gevel van een huis aan de Dr. Mollerstraat in Tilburg gebotst. De bestuurder verloor de controle over haar auto. Ze belandde op de stoep, botste tegen een geparkeerde auto, rukte een boom uit de grond en kwam tegen de gevel tot stilstand. Het huis en de auto zijn zwaar beschadigd. De vrouw is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet bekend waarom de vrouw de controle over haar auto verloor. Het ongeluk veroorzaakte veel schade aan de gevel van het huis. Er was op dat moment niemand in het huis aanwezig. De bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer kwam donderdagnacht ter plaatse om te beoordelen of de woning nog veilig is en de politie schakelde woningcorporatie WonenBreburg in om de gevel provisorisch dicht te maken. De auto is inmiddels afgevoerd. De politie doet nog onderzoek naar hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.