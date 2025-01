Auto slaat over de kop door gladheid, brandweer moet vrouw bevrijden

Een bestuurder is vrijdagmorgen met haar auto ondersteboven terecht gekomen op de Gewandeweg in Oss. De vrouw is door de brandweer uit de auto bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw is vermoedelijk door gladheid op de verkeerde weghelft terecht gekomen, dit heeft ze willen corrigeren en is toen over de kop geslagen. Ze zat niet volledig bekneld, toch besloot de brandweer een deel van de auto los te knippen om zo de vrouw uit de auto te kunnen halen. De bestuurder kreeg direct een warmtedeken omdat ze onderkoeld was geraakt.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.