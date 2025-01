Man (19) in bestelbus omgekomen bij ongeluk op A58

Een 19-jarige man uit Bergen op Zoom is donderdagavond omgekomen bij een ongeluk op de A58 bij Kapelle. Dat meldt de politie. Het slachtoffer was onderweg naar zijn woonplaats toen hij in een file terechtkwam bij knooppunt Vierwegen. Hij reed met zijn bestelbus achter op een vrachtwagen.

Het dodelijke ongeluk gebeurde rond kwart over zes in de avond. Er stond file op de snelweg door een andere aanrijding bij Schore, waar meerdere voertuigen bij betrokken waren. In de staart van de file botste het slachtoffer op de vrachtwagen voor hem. De brandweer en een traumahelikopter kwamen ter plaatse, maar de hulpdiensten konden niets meer voor het slachtoffer doen. De rijbaan richting Bergen op Zoom werd urenlang afgesloten en het verkeer werd omgeleid. De politie doet nog onderzoek naar het noodlottige ongeluk.

Foto: Provicom Multimediadiensten