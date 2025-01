IJsplaten op A50, Rijkswaterstaat zet bakbeest in tegen gladheid

Een spekgladde A50 zorgde vrijdagochtend voor problemen. Daarom heeft Rijkswaterstaat 'grof geschut' ingezet op de snelweg: de Lavastorm. "Het is gewoon een beest van wagen. We gebruiken het bij extremer weer om ijsplaten te bestrijden", zegt Rijkswaterstaat.

Het is de enige Lavastorm die Rijkswaterstaat heeft. Het voertuig is speciaal voor ze ontworpen en is dan ook het enige exemplaar ter wereld. De Lavastorm heeft een dieselmotor van 440 pk, twaalf wielen en kan 15.000 liter pekelwater kwijt.

De wagen heeft aan de voorkant een zware sneeuwschuiver en een highspeed rolbezem die zo'n 960 toeren per minuut maakt. De borstel draait zo snel, dat ijsplaten worden vernietigd. De achterkant van de wagen doet dan de rest.