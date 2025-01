Dit zijn de kostuumtrends met carnaval dit jaar: 'Meer kleur en glitter'

Nog 48 dagen en dan begint 3 Uurkes Vurraf, de officieuze aftrap van carnaval. Nu al zijn heel veel mensen bezig met hun carnavalsoutfit. Als ze ergens weten welke kostuums helemaal hot en happening zijn, dat is het wel bij de grote carnavalswinkels. Bij drie grote zaken in Breda, Den Bosch en Valkenswaard herkennen ze de trends: "Mensen willen zich meer onderscheiden, zijn kleurrijker en glitter is helemaal in."

Nu het januari is, wordt het ook drukker bij de carnavalswinkels. Vooral de drie weken voor carnaval is het topspits. “We hopen elk jaar dat het zich wat beter spreidt zodat we iedereen goed kunnen helpen, maar die oproep is waarschijnlijk vergeefs”, lacht Astrid Hoofs van Hoofs Feestkleding in Bosch. Bij de Brabantse carnavalswinkels vallen vier dingen op. 1. Meer aandacht en eigen

Feestvierders besteden meer aandacht aan hun outfits. “Ze willen originele kostuums die zelf met allerlei accessoires personaliseren en ze moeten langer meegaan”, vertelt Hoofs. Dit jaar is een disco-achtig westernpak populair: niet die met die geruite bloezen, maar juist veel roze, glitter, grote hoeden en wijde pijpen. Een stijl die zo in de videoclip van Beyonce past.

Het oranje-blauw mag hier niet ontbreken in Lampegat (foto: Marcel van Dorst).

In Breda verdwijnen klassieke pakken zoals bijtjes en Roodkapje steeds meer. Vriendengroepen kiezen nu voor een gezamenlijke act, zoals stewardessen met een piloot erbij. “Dit maakt het onderscheidend en interactief,” legt Cees van Feestkleding Breda uit. 2. Kleurenexplosie vol glitters

Opvallend veel glitter en felle kleuren maken dit jaar hun opmars. Volgens Geert Jansen van Fop en feestwinkel Valkenswaard is dat geïnspireerd op het Rijnlandse carnaval dat extra verzorgd en kleurrijk is. “Het maakt carnaval nóg vrolijker. Sexy kostuums maken langzaam plaats voor jasjes, schmink en hoge hoeden.”

Luxe 'Rijnlandse' carnavalsjassen worden steeds populairder (foto's: Feestkleding Breda).

Ook in de andere steden merken ze dat er opvallend veel vraag is naar glitter en kleur: “Dit jaar is glitter niet aan te slepen”, vult Cees aan. Van neonpakken tot kleurrijke trainingspakken en glittertopjes. 3. Comfort is koning

Als je vier dagen in hetzelfde kostuum rond host, wil je ook een beetje comfort. En dat merkt de feestwinkel dit jaar meer dan ooit. “Après-ski kleding met bontmutsen zijn populair. Makkelijk aan te trekken en binnen en buiten te dragen”, denkt Astrid. Zij verkoopt daarom ook opvallend veel bontjassen en astronautenpakken dit jaar.

Ook op 3 Uurkes Vurraf kom je dieren-onesies tegen (foto: Twan Spierts).

En hoewel dieren-onesies nooit echt uit zijn geweest, maken ze volgens sommige winkels ook dit jaar weer een opmars. Comfortabel, warm én ook nog eens lekker voor thuis op de bank. “We hebben ze veel verkocht als kerstcadeau dit jaar”, vertelt Geert. Een dieren-onesie heb je al vanaf 35 euro. 4. De grote verrassing

In Limburg zie je ze overal, maar de luxe gevoerde jassen met kleurrijke patronen zijn de verrassing in Brabant dit jaar. Vooral in Breda en Valkenswaard is de vraag enorm gestegen. “Kleurrijk en duurzaam, en door de drukke patronen zonder emblemen te dragen", vertelt Cees uit Breda. Hij werd verrast door deze trend, maar speelde er meteen op in door er twee keer zoveel ruimte te reserveren voor de jassen in zijn winkel.

De voorraad carnavalsjassen is flink uitgebreid (foto: Feestkleding Breda).