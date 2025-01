TikTok-influencer zorgt voor massale drukte bij restaurant: 'Bizar verhaal'

Al dertig jaar lang staat het op het menu van restaurant Pilkington's in hartje Den Bosch: de appel crumble. Maar pas sinds kort loopt het storm bij de zaak. Nu kun je namelijk onder de rook van de Sint Jan genieten van de ‘crazy crumble’, een variatie op de traditionele appel crumble, maar dan met custardsaus. De zaak schakelde een aantal influencers in om de nieuwe lekkernij te promoten en dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.

Het duurt nog even tot het carnaval is, maar toch is er sprake van een polonaise in het centrum van Den Bosch. Al die zoetekauwen staan te wachten voor het afhaalraam van restaurant Pilkington's. Daar serveren ze een appel crumble met custardsaus. De Eindhovense influencer Sophie Ousri filmde zichzelf terwijl ze genoot van de ‘crazy crumble' en deelde het met meer dan 170.000 volgers op haar TikTok-kanaal. Sindsdien is het volle bak.

“We zijn geïnfluenced”, vertellen twee meiden lachend terwijl ze in de rij staan. “We zijn speciaal van kantoor gekomen om ‘m te halen. We werken de hele dag met TikTok, dus je kunt er niet omheen.” Een ander groepje vriendinnen sluit ook aan in de rij: “We gaan wel vaker naar dit soort dingen die viral gaan”, vertellen ze. “We waren ooit in Amsterdam bij winkeltje, maar toen stonden we een uur in de rij voor het pashokje.”

“Een bizar verhaal is het”, vindt eigenaar Bart Derks. “Ik had nooit verwacht dat het zó groot zou worden.” Inmiddels staan er naast de drie vaste medewerkers, twee mensen extra aan het afhaalraam om de crumble uit te serveren.