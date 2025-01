Gewelddadige woningoverval, twee mannen aangehouden

Twee mannen hebben vrijdagavond een huis aan de Moleneind in Prinsenbeek overvallen. Daar is geweld bij gebruikt. Wat er precies is gebeurd, is vooralsnog onduidelijk. Volgens een woordvoerder van de politie heeft er na de overval geen ambulance hoeven komen.

De overval vond aan het begin van de avond plaats. Kort daarna heeft de politie op basis van een signalement twee mannen aangehouden. Ze zijn opgepakt en worden verhoord. Of de mannen wat buit hebben gemaakt is niet bekend.