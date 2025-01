Dit metallic groene kevertje heeft pas sinds kort een Nederlandse naam

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] . Dit keer vertelt hij meer over een dode kever in een zeecontainer en iets vuurroods in de berm.

Wat is de naam van deze metallic groene kever?

Cor Janse vond in een zeecontainer een dode kever en hij wilde graag weten wat de naam was van de kever. De kever die hij gevonden heeft een metallic groene kleur op het ene dekschild en een beetje een metallic bruine kleur op het andere.

Volgens mij is het dan een zomersmaragd kever, kortweg zomersmaragd. Deze Nederlandse naam heeft het diertje overigens pas sinds kort. Daarvoor stond deze kever bekend onder de naam Anomala dubia.

De zomersmaragd hoort net als onze meikever en mestkever tot de familie van bladsprietkevers en de larven heten dus ook engerlingen. Deze engerlingen zijn vaak te vinden bij kerstbomen, sierplanten, grassen, maar ook aspergeplanten.

Van die laatste soort verschijnen er steeds meer in ons Brabantse land en dus zal deze smaragdkever het hier heel prettig vinden. De volwassen kevers kun je zien tussen mei en augustus. Op hun menu staan verschillende bladeren, zoals van asperges en sierplanten. Na de paring graven de vrouwtjes zich in in kaal zand en leggen dan pas de eitjes.

Iets vuurroods in de berm, zijn dit zwammen?

Jennifer Batenburg zag ineens tijdens een wandeling iets vuurroods in een berm en ze vroeg zich af wat het was. Ik zag meteen dat het of de krulhaarkelkzwam was of de rode kelkzwam. Aangezien de laatste soort niet zo veel voorkomt in ons land, houd ik het op de krulhaarkelkzwam.

Beide soorten kan je vinden op dood hout en onderzoek geeft aan dat rode kelkzwam een voorkeur heeft voor dood hout van es, iep en beuk.

De krulhaarkelkzwam tref je veel meer aan op dood hout van esdoorn en elzen. Wat het dan weer wel lastig maakt is dat beide soorten kunnen groeien op dood hout van wilgen of hazelaar. Los van de bodem waar ze op groeien zijn beide soorten in het veld nauwelijks te onderscheiden.

Krulhaarkelkzwam en de rode kelkzwam behoren met nog twee andere kelkzwammen tot de bekendste en meest opvallendste winterpaddenstoelen in Europa. Nederland kent echter alleen de rode kelkzwam en de krulhaarkelkzwam.