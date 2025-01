Vaste nummer twee kroont zich tot Brabants Kampioen Tonpraoten

Twee keer lukt het net niet, maar eindelijk heeft Rien van Genugten uit Sint-Oedenrode het Brabants Kampioenschap Tonpraoten gewonnen. "Een opluchting dat ik nu won." Als 'Sjappie uit de Achterbuurt' vertelt hij over de probleemwijk waar hij woont.

"Het was een bijzondere ervaring", vertelt de tonprater uit Sint-Oedenrode the day after. "Op het laatst was het spannend. De voorrondes gingen al fantastisch, maar de andere tonpraters deden het ook geweldig." In totaal streden acht tonpraters vrijdagavond om de titel in Theater De Hofnar in Valkenswaard. De jury bepaalde dat Rien er als 'Sjappie uit de Achterbuurt' met de winst vandoor ging. "Dit was de elfde keer dat ik meedeed en de zesde keer dat ik in de finale stond", vertelt de tonprater. "Twee keer eerder werd ik tweede dus het was een opluchting dat ik nu won."

De tonprater deed elf keer eerder mee en werd twee keer tweede (foto: Wendy Lodewijks / tonpraatfoto's.nl).

Als 'Sjappie uit de Achterbuurt' vertelt Rien over de probleemwijk waar hij woont. "Het is een fictieve wijk, maar je kan er overal mee komen van Zuid-Limburg tot West-Brabant. Iedereen kent wel zo'n buurtje." Dat levert een hoop grappen op over cobra's en bommen in de straat. Een van zijn pakkende grappen vrijdagavond was: “Onze tante was een heel naar mens. Echt heel naar. Maar op de begrafenis werden er zoveel mooie dingen verteld, dat ik denk dat we de verkeerde begraven hebben.” Toch ging het niet helemaal vlekkeloos toen hij vrijdagavond de ton betrad. "Het geluid deed het niet dus er kwamen wat mensen het podium op om het te maken, maar het was niet meteen geregeld", blikt de winnaar terug.

"Het was een geluk bij een ongeluk."

Dat zorgde gelukkig niet voor extra spanning bij de ervaren tonprater. "Bij de tweede opkomst reageerden de mensen erg goed. Ik had de zaal gewonnen en toen ging het van begon tot eind vloeiend. Het was dus een geluk bij een ongeluk." De agenda van de tonprater was al aardig gevuld in aanloop naar carnaval maar daar komen door de winst wat optredens bij, verwacht hij. "Ik ben al gevraagd voor de Zuid-Nederlandse Kampioenschappen in Wanrooij in april", vertelt hij. Publieksprijs

Alle aanwezigen van het Brabantse Kampioenschap mochten vrijdag ook hun stem uitbrengen. Deze publieksprijs ging naar tonprater Dirk Kouwenberg die als 'De Automonteur' de ton betrad.

Dirk Kouwenberg won de publieksprijs als 'De Automonteur' (foto: Wendy Lodewijks / tonpraatfoto's.nl).

Dat maakt de uitslag van het Brabants Kampioenschap Tonpraoten 2025: 1. Rien van Genugten (Sjappie uit de Achterbuurt) 2. Dirk Kouwenberg (De Automonteur) 3. Rob Bouwman (Dr. Rob, spoedeisende CliniClown) 4. Iveke van Gerven (Suus Infuus) Carnaval volg en beleef je in Roeptoetgat

