Mies na 76 jaar uitgeblazen bij de harmonie: 'Velen zien komen en gaan'

Na ruim driekwart eeuw lid te zijn geweest van harmonievereniging Sint Michaël neemt de 89-jarige Mies Wagenaars uit Sint-Michielsgestel zaterdagavond afscheid. De vereniging heeft een jubileumconcert ter ere van het honderdjarig bestaan en dat vindt de muzikant een mooi moment om afscheid te nemen. "Niet meer de adem die ik vijftig jaar geleden had."

Daarom bespeelt Mies zaterdagavond voor het laatst zijn trombone op het podium van Cultureel Centrum de Meander in zijn woonplaats Sint-Michielsgestel. "De andere leden vonden het jammer, maar ze snappen het wel."

Het besluit van Mies om met zijn grote passie te stoppen, heeft te maken met zijn hoge leeftijd. "Ik word volgende week negentig jaar. Dan heb je niet meer de adem die je vijftig jaar geleden had. Ook het sjouwen met de instrumentkoffers is een stukje zwaarder geworden", vertelt hij.

Zijn vrouw Truus vindt het besluit van haar man ook verstandig. "Hij heeft lang genoeg gespeeld", zegt ze. "Het tillen van de spullen wordt steeds zwaarder. Wij wonen op twee hoog dus hij moet trap op, trap af en alles moet de auto in."

In de lange tijd dat Mies lid is, heeft hij veel veranderingen bij de harmonie meegemaakt. "Ik heb veel leden zien komen en gaan. Het muziek maken is ook heel anders door de moderne muziek en de instrumenten."

Zo begon de harmonie-veteraan 76 jaar geleden op de tuba. "Daarna speelde ik op de ventieltrombone maar toen er nieuwe instrumenten kwamen, stapte ik over op de schuiftrombone. Dat was even een omschakeling", lacht Mies.