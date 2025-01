Boswachter Frans kent de geheimzinnige gangengraver bij het geitenhok

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] . Dit keer vertelt hij meer over de gangengraver bij het geitenhok en hoe de sperwer andere vogels kaalplukt.

Iedere zondag is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

Een hoop zand met in het midden een gat, wie heeft dat gedaan?

Angelique van Breukelen trof bij het geitenhok een gat in de grond met rondom dat gat allemaal losse aarde. Volgens mij is het een typisch gat van een jonge mol. Die hebben altijd een gat in de grond waar ze de bodem in gaan, met aarde rond dat gat. Ze graven daarna tunnels waarbij de bekende molshopen in beeld komen. Op het moment dat ze dus starten met een gangenstelsel is er eerst een open gat. Het kan trouwens ook een uitgang zijn van een jonge mol, want na twee maanden ondergronds zijn de jonge mollen al zelfstandig en worden ze verstoten. Ze graven dan een gang loodrecht naar boven en gaan, grotendeels bovengronds, op zoek naar een eigen territorium. Ik houd het dus op een jonge mol. Sperwer op plukplaats – Wernhout wildcamera

Publicatie: 26 okt 2019

Dit is de plek waar roofvogels (in het geval van dit filmpje een vrouwtjes sperwer) hun prooi van veren ontdoen en opeten. We noemen dit een plukplaats. Deze plaatsen zijn te herkennen aan een hoop veren en andere resten van 'geslagen' vogels. Soms gebruiken havik en sperwer vaste plukplaatsen.

Gaten en gaatjes aan de rand van het gazon, wie doet zoiets?

Ineke Scholten ontdekte gaten in haar tuin aan de rand van het tegelpad en het gazon. Zij vroeg zich af wie dat gedaan kan hebben. Volgens mij is dit het werk van een merel. Vogels zoals merels, maar ook spreeuwen, kauwen en kraaien, kunnen namelijk dergelijke gaten maken. Bovendien kunnen sommige vogels, zoals kraaien, ook graszoden optillen om bij insecten te komen. Het doel van dit alles is dus zoeken naar voedsel. Dat voedsel kunnen dan bijvoorbeeld insecten, regenwormen of larven van insecten zijn (zie de foto van de engerling, dat is de larve van een meikever). Die kunnen allemaal onder het gras zitten.

Vogels pikken het gras weg om bij insecten te komen (foto: Ineke Scholten)

De engerling en meikever zijn smakelijke hapjes voor veel vogels (foto: Saxifraga Frits Bink)

Een 'frozen ' huismus in een pindakaaspot, maar waarom?

Julie Roggen en Victor zagen in hun tuin in Helmond Brouwhuis iets bijzonders. In hun laurierhaag was een sperwer (roofvogel) geland en op dat moment zat er een huismus in de pindakaaspot, helaas geen foto van de huismus. Die huismus zat daar niet zomaar in die pot, maar het dier zat daar muisstil, een beetje gebogen en ogen open, net een opgezet diertje. Julie en Victor denken dat die huismus kort daarvoor aangevallen was door die jonge sperwer, zie foto, en dat het diertje in de pot een soort 'frozen' houding aan had genomen. Hun vraag is, kan dat kloppen? Ik denk van wel. We noemen dit neofobie. Vogels zijn dan gevlucht, zetten grote ogen op, houden het gevaar in de gaten en de veren strak tegen het lichaam. Die neofobie kan dus inderdaad veroorzaakt zijn door de aanval en het gedrag van de sperwer.

De jonge sperwer nadat hij een muis heeft aangevallen (foto: Julie Roggen)

Rubriek mooie foto’s

Op de foto zie je een pimpelmees op uitgebloeide zonnebloem zitten. De foto is gemaakt door Jenny Wiedlewsky.

Foto:Jenny Wiedlewsky.

