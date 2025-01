Auto raakt van de weg en komt ondersteboven tegen boom terecht

Een automobiliste is zaterdagmiddag van de weg geraakt en ondersteboven tegen een boom aangekomen. Dit gebeurde op de Bosschebaan, de N617, bij Sint-Michielsgestel. Of de mist een rol speelde bij het ongeluk, is niet duidelijk.

De vrouw is met onbekende verwondingen door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf is aangekomen om de auto af te slepen. Politieagenten regelen het verkeer.