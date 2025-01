Zussen Sophie en Malou winnen 11 kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf

Tienduizenden carnavalsliefhebbers proberen elk jaar kaartjes te bemachtigen voor 3 Uurkes Vurraf, dé aftrap van carnaval in Brabant. Je kan kaarten krijgen door je in te schrijven, maar ook door ze te winnen bij Omroep Brabant. Dat laatste lukte de zussen Sophie en Malou zaterdag. Zij vonden via hints in het radioprogramma Graat& De Laat verslaggever Mark Versteden in Haaren en wonnen zo 11 kaartjes.

De dolgelukkige Malou vertelt hoe de zoektocht begon:. "Ik was boodschappen aan het doen en hoorde op de radio dat je kaartjes kon winnen als je de verslaggever wist te vinden. Ik was redelijk in de buurt, dus ik heb mijn zus van de bank getrokken en we zijn gaan rijden." De eerste afslag die ze namen, was meteen de juiste. "We waren echt pas net aan het zoeken."

"Iedereen wil met ons mee."

De twee proberen elk jaar naar 3 Uurkes Vurraf te gaan. "Vorig jaar heb ik ook kaartjes gewonnen bij Omroep Brabant", vertelt zus Sophie. "en het jaar daarvoor won Malou ook." De zussen zijn dolblij dat ze gewonnen hebben. "Dat scheelt een hoop gestress", zegt Malou. De twee zijn op een familiedag. "Al heel veel familieleden hebben al tegen ons gezegd dat ze wel mee willen. En we krijgen ook veel appjes van vrienden. Iedereen wil met ons mee." "Wij zijn echte carnavalsliefhebbers", vertelt Sophie. "Toen we jong waren gingen we al mee met onze ouders en we vieren het ieder jaar heel uitbundig." De zussen doen mee met de optocht, gaan elke avond feestvieren en versieren het hele huis. "Het is echt een paar dagen chaos."

"Het zijn allemaal mensen die heel veel van carnaval houden."

"We vinden het zo'n fijn feestje", zegt Malou. "3 Uurkes Vurraf bestaat helemaal uit mensen die heel veel van carnaval houden. Dat maakt het heel mooi." Sophie en Malou gaan nu nadenken over wat voor pak ze aantrekken. "Dat vind ik ook zo leuk aan 3 Uurkes", zegt Sophie. "Dat bijna iedereen heel veel moeite in hun kostuum steekt. Dat inspireert ons ook om er wat moois van te maken." Carnaval volg en beleef je in Roeptoetgat

