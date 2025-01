RKC kan niet stunten tegen Ajax en verliest met 2-1

RKC Waalwijk heeft niet kunnen stunten in de Johan Cruijf Arena, ook al werd de club niet weggespeeld. Ajax, de nummer twee van de eredivisie, won met een magere 2-1.

Voor RKC begon de wedstrijd dramatisch. Al na enkele minuten viel Ajax-spits Brian Brobbey over de knie van RKC-verdediger Luuk Wouters en kreeg Ajax een penalty. Deze werd benut door Steven Berghuis: 1-0 na vier minuten. Enkele minuten later stond de tweede goal van Ajax al op de borden, na een frommelgoal van Kenneth Taylor. RKC leek daardoor rijp voor de slacht en een monsterscore.

Na de pauze had RKC nog steeds niets in de melk te brokkelen en kwam de lantaarndrager goed weg met twee afgekeurde doelpunten van Ajax. Verder speelde Ajax saai en voorspelbaar en in een veel te laag tempo.

Aan het eind van de wedstrijd viel de onverwachte treffer van RKC. Mo Ihattaren dribbelde het zestienmetergebied, en schoot de bal met een bekeken schot via de binnenkant van de paal binnen: 2-1.

Pas na de aansluitingstreffer leek RKC ineens te geloven in een resultaat in Amsterdam, maar Ajax speelde de resterende minuten professioneel uit waardoor de drie punten in Amsterdam bleven.