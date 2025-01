Willem II onderuit op bezoek bij FC Twente

Willem II is bij FC Twente tegen een zware nederlaag aangelopen. Het werd 6-2 voor de thuisploeg. Het was wel een vermakelijke wedstrijd waarin de Tilburgers in de eerste helft twee keer gelijk maakten. Voor Twente scoorde Sem Steijn drie keer.

Steijn opende na een schitterende pass het bal. Fraai was ook de actie van Willem II'er Meerveld, die langs drie verdedigers danste en daarna aflegde op Behounek. Kort na diens 1-1 kopte Steijn Twente weer op voorsprong. Al snel volgde de 2-2 van Joosten, een van richting veranderd schot. Met een kort na de rust benutte penalty bracht eredivisietopscorer Steijn zijn totaal op vijftien treffers. Uiteindelijk werd het nog 6-2. Willem II heeft nu na achttien wedstrijden 22 punten en staat in de middenmoot van de Eredivisie.