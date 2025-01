Honger Marianne Vos nog niet gestild: 'Ik blijf vernieuwen'

Marianne Vos was zondagmiddag tijdens het NK veldrijden de grote publiekslieveling. De 37-jarige Brabantse verliet speciaal voor de titelstrijd tijdelijk haar trainingskamp in Spanje. Met een vierde plaats in Oisterwijk was ze niet tevreden, maar ze kijkt met veel vertrouwen naar de rest van het seizoen. "Er zijn wedstrijden waar ik heel erg naar uitkijk."

Het fietsen door de modder, springen over balken en de steile klimmetjes had Vos wel een beetje gemist. Vorig jaar moest ze vanwege blessureleed een streep door haar crossseizoen zetten. Vos had zondagavond tijdens haar vliegreis naar Spanje graag een NK-medaille meegenomen, maar ze viel net buiten het podium. "Vooraf wist ik dat de omstandigheden zwaar waren met veel modder. Ik had meteen door dat ik het tempo van winnares Puck Pieterse niet kon volgen. Ook nummer twee Ceylin del Carmen Alvarado fietste te hard. Het kaarsje ging langzaam uit en uiteindelijk haalde ook Denise Betsema me in. De vierde plaats was het maximaal haalbare."

"Ik mis het ritme, al is dat een eigen keuze."

Dat ze niet op het podium kwam, was voor Vos niet heel verrassend. Het NK, dat werd bezocht door duizenden wielerliefhebbers, was pas haar tweede cross van dit seizoen. "Ik mis het ritme een beetje, al is dat een eigen keuze. Ik heb ervoor gekozen om meer te trainen aan mijn basis voor verderop het seizoen." Na het NK volgen deze maand de wereldbekerwedstrijd in Benidorm en de GP Adrie van der Poel in Hoogerheide.

Marianne Vos zet haar handtekening op het shirt van een jeugdige wielrenner. (Foto: Leon Voskamp)

Het veldrijden neemt Vos serieus, maar haar focus ligt vooral op de weg. 2024 was een geweldig jaar voor de ervaren wielrenster. Ze won bijvoorbeeld het WK gravel, was de beste in onder andere de Amstel Gold Race, won het puntenklassement in de Tour de France Femmes en pakte tijdens de Olympische Spelen zilver op de wegwedstrijd. "Vanaf de eerste wedstrijd heb ik voorin meegedaan en soms heb ik in grote wedstrijden aan het langste eind getrokken. Ik ben heel blij dat ik zo goed mee heb kunnen doen."

"Tijdens een wedstrijd kan alles op z'n plaats vallen."

De renster van Team Visma | Lease a Bike weet dat het overtreffen van vorig jaar een hele uitdaging is. Ze wil geen specifieke doelen uitspreken die dikgedrukt in haar agenda staan. “Soms kies je er eentje uit waar je wil knallen en dan loopt het mis. Terwijl een wedstrijd daarna alles op z’n plaats kan vallen. Maar er zijn zeker een paar mooie voorjaarsklassiekers waar ik naar uitkijk, met Milaan-San Remo als nieuwe wedstrijd. Maar er is natuurlijk ook de Tour en wellicht de andere grote rondes.”

"Ik voel me geen andere Marianne."