Brand bij ziekenhuis, spoedpatiënten korte tijd naar Uden gereden

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch heeft zondagnacht korte tijd geen patiënten aangenomen op de Spoedeisende Hulp vanwege brand. Ambulances met spoedpatiënten reden zolang naar ziekenhuis Bernhoven in Uden. De brand brak rond drie uur 's nachts uit en woedde in de oudbouw van het voormalige Willem-Alexander Ziekenhuis, aan de achterkant van het terrein. In dit deel van de oudbouw zitten geen verpleegafdelingen; er zijn ondersteunende diensten gevestigd.

De brandweer was snel aanwezig en kon volgens een woordvoerster snel het sein brand meester geven. "Er zijn geen gewonden gevallen en patiënten en het handjevol medewerkers dat aan het werk was in dit gebouw hebben geen hinder ondervonden van de rook."

Omdat in het getroffen gebouw ook een aantal laboratoria is gevestigd, was het even de vraag of daar wel spoeddiagnostiek kon plaatsvinden. Om die reden werden spoedpatiënten korte tijd naar het Bernhoven Ziekenhuis in Uden gebracht. Inmiddels kunnen spoedpatiënten weer gewoon in het JBZ terecht.