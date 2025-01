Ravage op N279 nadat taxi frontaal op auto botst, weg dicht

Een taxi is maandagochtend op de Wolfsputterbaan (N279) in Helmond op de verkeerde weghelft terechtgekomen en vol op een andere auto gebotst. Allebei de bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend.

De klap was zo hard dat beide auto's aan de voorkant volledig in elkaar zitten. Waardoor de taxichauffeur aan de andere kant van de weg terechtkwam, is nog onduidelijk.

Foto: Walter van Bussel/SQ Vision.

De auto's zijn weggesleept en de weg wordt schoongemaakt. De N279 is daarom voorlopig in beide richtingen afgesloten.