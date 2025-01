Willy en René: 'Ruben van Bommel en Sem Steijn versterkingen voor PSV'

PSV mag niet mopperen met het gelijke spel tegen AZ van dit weekend. Dat constateren club-coryfeeën Willy en René van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. De broers vonden AZ minimaal gelijkwaardig aan PSV en bovendien vonden zij de penalty die PSV kreeg door de handsbal van Ruben van Bommel onterecht. "Zo kun je elke wedstrijd wel een bal tegen iemands hand opwippen", zegt René. "Volgens mij was dit een goedmakertje van meneer Makkelie."

Daarmee refereert de vroegere rechtsbuiten aan de problemen die PSV-trainer Peter Bosz in het verleden heeft gehad met scheidrechter Danny Makkelie. Terecht of niet: door de penalty pakte PSV op de valreep nog een puntje. De koploper zag nummer twee Ajax wel tot vier punten naderen, maar daar worden de gebroeders nog niet nerveus van. "Ik ben nog nooit nerveus geworden van Ajax", grijnst René. Maar blij van PSV werd hij evenmin. "Tillman, Saibari, Lang, ze gaven allemaal niet thuis.. Al stond AZ ook goed georganiseerd voor de box."

Het mag uiteindelijk een klein wonder heten dat AZ niet met drie punten uit Eindhoven vertrok. "Ongelofelijk dat die Parrott niet scoort", vindt Willy. "Die ene kans hadden wij allemaal nog gemaakt." De beste AZ'er was volgens de gebroeders Ruben van Bommel, die dus de penalty tegen kreeg. "Hij is sterk, snel en scoort makkelijk", zegt Willy. "Ik zou hem graag nog eens in een PSV-shirt zien." René is dat met hem eens. "Maar hij is nog wel wat wisselvallig, scoort achtjes en negentjes maar ook nog wel eens een vier of een vijf. Misschien dat hij beter nog even bij AZ blijft."

Van Bommel speelde al eens in de jeugd bij PSV, maar vertrok net als zijn vader Mark op een niet zo'n prettige manier uit Eindhoven. "Mark en Rubens opa Bert van Marwijk zaten bij mij in de Legend Lounge in het stadion. Volgens mij is het oude zeer wel een beetje weg en komen ze weer graag bij PSV." Dat zou een eventuele terugkeer bij PSV dus niet hoeven te belemmeren. En de broers zien nóg een eredivisiespeler die wel bij PSV zou passen: "Sem Steijn van FC Twente. Hij zou niet de eerste zijn die van Twente naar hier komt. Maar voorlopig hebben we goede middenvelders zat."