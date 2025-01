Medicatie uit apotheek gestolen, politie waarschuwt dat buit op straat ligt

Er is ingebroken bij een apotheek aan het Raadhuisplein in Hoeven en daarbij zijn medicijnen weggehaald. Dat laat de politie maandagmiddag weten. Een deel van de buit is op straat teruggevonden. De politie waarschuwt dat daar nog meer meer medicijnen kunnen liggen.

Medewerkers van de apotheek zagen maandagochtend dat er medicijnen ontbraken. Daarop schakelden ze de politie in. De buit bleek ook op straat terecht te zijn gekomen. Een paar eerlijke vinders kwamen die terugbrengen. De politie verspreidde daarom maandagochtend een Burgernetbericht, waarin ze mensen erop attendeert dat er mogelijk nog meer medicijnen op straat liggen. Om welke medicijnen het gaat, kan de woordvoerder niet zeggen. Mensen die de medicijnen vinden, krijgen het verzoek om de politie te bellen. Wanneer de medicijnen precies zijn gestolen, is niet duidelijk. De apotheek is maandag gewoon geopend.