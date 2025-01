Voor 10.000 euro aan medicatie uit apotheek gestolen: 'Is met spoed nodig'

Er is zondagnacht ingebroken bij een apotheek aan het Raadhuisplein in Hoeven en daarbij zijn medicijnen weggehaald. Dat laat de politie maandagmiddag weten. Een deel van de buit is op straat teruggevonden. De politie waarschuwt dat daar nog meer meer medicijnen kunnen liggen.

Apotheker Jan Sips ontdekte de inbraak toen hij maandagochtend in de apotheek binnen kwam. De inbrekers hadden toegeslagen in de zogenoemde nachtsluis, een ruimte waar de bestellingen 's nachts worden geleverd. De deur van de ruimte was opengebroken en er ontbrak medicatie. "Er zijn een hoop koelkastartikelen gestolen en een aantal medicatierollen", vertelt Jan Sips. Om welke medicatie het precies gaat, wil hij niet zeggen. Maar het zou om dure medicijnen gaan, die patiënten met spoed nodig hebben. "Er is voor ruim 10.000 euro aan medicatie gestolen", zegt Sips bedrukt. "Medicatie die mensen snel nodig hebben. We hebben die bestellingen daarom meteen opnieuw gedaan en gaan die morgen alsnog leveren." Donderdag en vrijdag was de apotheek gesloten vanwege een landelijke staking. "Dat is ons geluk geweest", zegt de apotheker. "Want daardoor was er gelukkig maar een kleine hoeveelheid bestellingen binnen."

"Gewoon ordinaire geldzucht."

De buit bleek ook op straat terecht te zijn gekomen. Twee eerlijke vinders kwamen de medicijnen terugbrengen. De politie verspreidde daarop maandagochtend een Burgernetbericht, waarin ze mensen erop attendeert dat er mogelijk nog meer medicijnen op straat liggen. De inbrekers sloegen toe om vijf uur 's nachts, zo blijkt uit camerabeelden. Het is Sips een raadsel waarom de inbrekers het op de apotheek gemunt hebben. "Gewoon ordinaire geldzucht, denk ik", zegt hij. "Maar ze hebben er niks aan. Doorverkopen gaat niet, want geen enkele apotheker neemt het aan. Bovendien moet het gekoeld bewaard blijven. Niemand koopt medicijnen, waarvan die niet zeker weet of het goed bewaard is." De apotheek is maandag gewoon geopend, maar Sips baalt flink. "Wij hebben 10.000 euro schade, moeten de deur laten repareren en moeten alles opnieuw bestellen. En dat terwijl ze er niks aan hebben."