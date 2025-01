Ook vanmiddag en vanavond verwacht de ANWB nog veel pechmeldingen

Deze maandag verwacht de ANWB na een drukke ochtend - vooral door meldingen vanuit onze provincie en uit Limburg - ook extra drukte in de middag en avond bij de pechhulpdienst. De vorst zorgt voor gladde wegen en problemen aan auto's. Hierdoor verwacht de ANWB deze maandag meer dan 5000 pechmeldingen te verwerken, tegenover 4000 op een 'normale' maandag.

De piek van het aantal meldingen lag maandagochtend tussen half acht en tien uur, maar ook tegen het einde van de middag en in de avond wordt extra drukte verwacht. "Bijvoorbeeld als thuiswerkers na hun werk toch nog een boodschap met de auto gaan doen, of als vroege avondspitsers alsnog in de problemen komen door de vorst."

Door de huidige kou bevriezen handremmen en deursloten. Ook gaan banden sneller stuk als bestuurders per ongeluk een stoeprand meepikken.

Al is de verkeersdienst op de drukte voorbereid, de wachttijden voor pechhulp kunnen langer zijn dan normaal. "Servicemedewerkers rijden rond met accu's en, zoals vaak op heel drukke dagen, zijn ook lokale garagebedrijven ingeschakeld om de weg op te gaan naar pechgevallen. We werken met man en macht, maar de wachttijden kunnen oplopen tot twee uur", meldt de ANWB.