Henri bedenkt nieuw spel en gaat ermee naar Amerika

150 nieuwe spellen verschijnen elk jaar in Nederland. Probeer dan maar eens op te vallen. Henri (52) Groels uit Valkenswaard lukt het. Hij kwam met het spel Double Lucky 7 op de markt. In nog geen twee maanden tijd is het al ruim tweeduizend keer verkocht. Dat klinkt misschien als weinig, maar in de spelletjeswereld is dat een topprestatie. "Dit is echt heel knap", zegt spelletjesrecensent Niek Ederveen uit Eindhoven. Bedenker Henri wil nu de Verenigde Staten gaan veroveren.

Double Lucky 7 is een kaartspel. Je moet voorspellen hoeveel slagen je in de ronde gaat winnen. Dat geef je met een fiche aan. "Het is geen schaken of een heel strategisch spelletje waar je echt het voordeel hebt dat de meest intelligente gaat winnen."

Het spel ligt op tafel in de woonkamer bij Henri. Dit succes had hij niet zien aankomen. "Op een gegeven moment was ik hier gewoon 150 spellen per dag aan het vouwen. Ik kon mijn andere werk eigenlijk niet meer doen."

Twee jaar is er aan het spel gewerkt. Vrienden van Henri hebben het spel getest en zo kon het steeds worden verbeterd. Binnenkort komt het spel in de Verenigde Staten, Canada en Duitsland op de markt. Influencers gaan daarbij een grote rol spelen. Zij gaan het spel onder de aandacht van hun volgers brengen.

"In eerste instantie had ik de naam Lucky 13, maar als we het in Amerika gaan uitrollen, is dertien best wel een issue. Veel mensen vinden dat een ongeluksgetal. In Amerika zijn de mensen best wel bijgelovig. Bij hotels heb je bijvoorbeeld geen dertiende verdieping. Dan gaat het van twaalf naar veertien." Het werd Double Lucky 7. "Het meest voorkomende geluksgetal in de wereld."

Niek Ederveen uit Eindhoven is hoofdredacteur van tijdschrift Spel!. Hij is voorzitter van de Nederlandse Spellenprijs en hij recenseert spellen. Voor Omroep Brabant test hij het nieuwe spel. Over de uitstraling van het spel is hij positief. “Ik vind het fantastisch mooi uitgevoerd met een verzorgde doos. Ze hebben goed nagedacht over mensen met ‘kleurenblindheid’. Ook maakt het niet uit of je linkshandig of rechtshandig bent."