Deze veerbootjes op de Maas varen door hoogwater even niet

Door hoogwater liggen enkele veerdiensten op de Maas er al enige dagen uit. Verkeer moet in sommige gevallen kilometers omrijden om met een ander veerpont de rivier over te steken of een vaste brugverbinding tussen Noord-Brabant en Gelderland te nemen.

De veerponten liggen werkeloos aan wal in Vierlingsbeek, Cuijk, Maasbommel, Oijen, Maren-Kessel en Herpt. Van de veerdiensten in Maasbommel en Maren-Kessel is al zeker dat ze ook dinsdag eruit liggen.

De veerponten tussen Megen en Maasbommel en tussen Oijen en Alphen zijn sinds donderdag niet meer in dienst. Sinds zaterdagavond vaart ook de veerpont tussen Maren-Kessel en Alem niet meer.

Verder stroomafwaarts, voorbij Herpt, varen de pontjes nog volgens het vaste schema. Onduidelijk of dat ook komende dagen zo blijft.

Spuien

Waterschap Aa en Maas laat weten dat het waterpeil in de Maas door de vele regen zondagmiddag bij Sambeek een piek bereikte. Een dag later was die piek opgeschoven naar Den Bosch.

Om het hoogwater van de Maas buiten de deur te houden, sluit het waterschap langs de rivier zogenoemde ‘kunstwerken’ in de Maasdijk. Dat zijn bijvoorbeeld sluizen. Maar ook de regionale keringen en Maaskeringen maken daar deel van uit. Tegelijkertijd is de Bovenlandse sluis bij Waalwijk juist verder opengezet om Maaswater te kunnen ‘spuien’.

Het water uit de Aa en de Dommel is door het hoogwater van de Maas minder goed te lozen via spuisluis Crèvecoeur. Daarom wordt het water van beide rivieren via het Drongelens kanaal afgevoerd. Volgens waterschap Aa en Maas is de situatie onder controle.