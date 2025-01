Gesloten jeugdzorg Deurne onder verscherpt toezicht van Inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verscherpt het toezicht op de gesloten jeugdzorg van instelling Pactum in Deurne. De inspectie wil dat de geboden zorg wordt verbeterd. Binnen zes maanden moet Pactum voldoen aan de regels. Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland is kritisch op het besluit van de Inspectie.

Kinderen komen op de zogeheten JeugdzorgPlus terecht wanneer ze een groot gevaar voor zichzelf of voor anderen zijn. Een rechter moet toestemming geven voor deze plaatsing. De gesloten afdelingen worden tegenwoordig gezien als te streng, en daarom moeten ze rond 2030 verdwenen zijn. In plaats daarvan zouden er kleine open behandelcentra moeten komen. Tot die tijd kunnen in extreme noodsituaties, zoals zelfbeschadiging of suïcidaliteit, nog vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet.

Verlichting

Volgens de Inspectie voldoet de locatie van Pactum nog niet aan de wettelijke eisen voor het bieden van gesloten jeugdzorg. De IGJ concludeert dat de groepen te groot waren en dat jongeren werden opgesloten op hun eigen kamer, terwijl er andere maatregelen mogelijk waren. Ook voldeden alternatieve ruimtes niet aan de wettelijke eisen: jongeren konden er niet zelfstandig daglicht, verlichting, temperatuur of ventilatie regelen.

Behalve de locatie in Deurne, wordt ook de locatie van Pactum in Zetten onder verscherpt toezicht gesteld. "We zitten nog midden in de transformatie van JeugdzorgPlus en onze medewerkers werken hard om de veranderingen te realiseren en de jeugdigen de best mogelijke zorg in de beste omstandigheden te bieden", zo laat een woordvoerder van Pactum weten. De instelling biedt jeugdzorg aan op meerdere locaties in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel.

Verandering tegengewerkt

Pactum krijgt bijval van Jeugdzorg Nederland. De brancheorganisatie is nog volop bezig om uit te zoeken hoe de jongeren in de toekomst moeten worden geholpen. "Veranderen kost tijd", stelt bestuurslid Mirjam van den Nieuwenhuijzen. Volgens haar wordt die verandering soms tegengewerkt door de bestaande regels. "Dat de inspectie nu verscherpt toezicht instelt, is moeilijk uit te leggen", vindt Van den Nieuwenhuijzen.

Niet alleen de twee locaties van Pactum staan nu onder verscherpt toezicht. In totaal gaat het om zeven van de negen instellingen in Nederland die gesloten jeugdzorg aanbieden. Drie andere aanbieders, met samen zeven locaties, hebben ook opdracht gekregen om verbeteringen door te voeren.