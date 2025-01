Gezin vindt tot eigen verbazing een muurhagedis in bestelling uit Azië

De dierenambulance Brabant Noord-Oost kreeg zaterdagavond een melding van een exotisch diertje in Reek. Op de pot van een bestelde mandarijnenboom uit Azië vond een gezin een muurhagedis. Het beschermde diertje was tot hun grote verbazing helemaal meegereisd.

De hagedis is vervolgens door de dierenambulance naar het Regionaal Dierenopvangcentrum in Ravenstein gebracht. Daar zit het dier nu in quarantaine, laat Rens van Lieshout van de dierenambulance weten. "Het gaat goed met het dier."

"Maar we willen zeker weten dat het dier geen vervelende ziektes of iets dergelijks meeneemt", vult hij aan. "Daarna gaat de hagedis naar een gespecialiseerde opvang. Het dier blijft in ieder geval in Nederland en gaat niet meer terug naar Azië."