Man raakt gewond bij brand in huis in Oudenbosch

Een man is maandagavond gewond geraakt bij een brand in Oudenbosch. Meerdere hulpdiensten kwamen naar het huis aan de Markt. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

De brand zou zijn ontstaan op de eerste verdieping. De vlammen kwamen al vrij snel uit het huis. De man, die op het moment van de brand in het huis was, raakte gewond.

Hij was nog wel aanspreekbaar en werd direct behandeld door de hulpdiensten. Later is hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De traumahelikopter werd ook opgeroepen, maar was uiteindelijk niet nodig. De brandweer kreeg de brand korte tijd later onder controle en schaalde daarna de inzet af.