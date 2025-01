Onze weerman heeft slecht nieuws voor schaatsliefhebbers

Schaatsliefhebbers kijken er reikhalzend naar uit: eindelijk weer schaatsen op natuurijs. Helemaal nu het afgelopen nachten aardig vroor. In Eindhoven kwam de temperatuur maandagnacht zelfs uit op 6 graden onder nul. Kunnen we inderdaad snel de ijzers onder binden? We vragen het weerman Berend van Straaten van Weerplaza.

Als je een eind wil rijden, kun je sowieso in Winterswijk in de Achterhoek terecht. Daar hebben ze een ijsbaan opgespoten. "Je kunt je de vraag stellen: is dat echt natuurijs? Maar het wordt wel zo gezien", beaamt Van Straaten dinsdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. "Daar kun je een ochtendje schaatsen na een hele koude nacht en enkele graden vorst. Maar wij kunnen van echt natuurijs voorlopig helaas alleen maar dromen."

"Grootschalig hogedrukgebied werpt zijn vruchten af."

We hebben volgens de weerman van Weerplaza te maken met een rustig weertype: "Dit komt door een grootschalig hogedrukgebied dat boven ons land ligt. Dat werpt zijn vruchten af." Deze dinsdag komt de temperatuur uit op 2 of 3 graden. Daarbij blijft het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de ochtend zal de bewolking volgens Van Straaten geleidelijk toenemen. En dinsdagmiddag overheerst die bewolking overal. Er kan volgens hem lokaal een spatje motregen vallen, maar veel zal het niet voorstellen.

"Neerslag van betekenis staat niet op het programma."