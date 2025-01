Botsing op snelweg A2: auto belandt tegen vangrail, vrouw gewond

Twee auto's zijn dinsdagochtend rond negen uur op elkaar gebotst op de A2 bij Budel, in de richting Weert. Een van de auto's eindigde na de botsing tegen de vangrail. De bestuurder raakte daarbij gewond. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog onduidelijk wat de precieze oorzaak van de botsing is.

Een rijstrook werd na de botsing even afgesloten, wat kort zorgde voor een file in zuidelijke richting. Een berger heeft de beschadigde voertuigen inmiddels afgevoerd. De weg is weer vrij.