Schaatsen bij Boer Kuijpers: hopelijk kan het na negen jaar weer

Het is al even geleden dat er geschaatst kon worden op het weiland van Boer Kuijpers in Helmond. Negen jaar geleden, om precies te zijn. Freek Kuypers, de derde generatie 'Boer Kuijpers', heeft nog steeds hoop. "Het weiland staat onder water, dus als de échte vorst komt, dan zijn we er klaar voor."

Dezelfde boerderij Nu, meer dan een eeuw later woont Boer Freek Kuypers nog steeds in diezelfde boerderij. Hij is de derde Boer Kuijpers in lijn. Boer Freek is de puntjes op de lange ij van 'Kuijpers' inmiddels verloren. "Ze vergaten die op te schrijven toen mijn vrouw en ik trouwden", vertelt hij. "Daar kwamen we een half jaar later pas achter, toen we ons trouwboekje eens bekeken. Omdat het moeilijk is om dat aan te passen, lieten we het maar zo."

Toen er nieuwe manieren ontstonden om etenswaren te koelen, waren de blokken ijs van boer Johannes niet meer nodig. Hij bedacht het plan om zijn weiland in de winter open te stellen voor schaatsers, dat gebeurde voor het eerst in 1910. Generatie op generatie is daarmee doorgegaan, waarmee de ijsbaan van Boer Kuijpers een heus fenomeen werd.

Johannes Kuijpers liet in het begin van de twintigste eeuw zijn weiland vollopen met water uit het kanaal, de Zuid-Willemsvaart. Omdat er in die tijd nog geen koelkasten of vriezers bestonden, hakte hij na de vorst stukken ijs uit zijn inmiddels bevroren weiland. "Die gingen naar de slagers en vissers in Helmond", vertelt Freek. "Zo konden zij hun waren koud houden."

Bijna alle Helmonders kennen hem wel, de natuurschaatsbaan midden in bosgebied De Bundertjes. De ijsbaan van Boer Kuijpers is al jaren een begrip in de stad, hij bestaat al sinds 1910. Het begon allemaal bij de opa van Freek, boer Johannes Kuijpers, die in 1894 verhuisde naar een boerderij op Binderen.

De laatste keer dat er goed geschaatst kon worden op het ondergelopen stuk grond, was negen jaar geleden. In 2016. "Dat is zo lang geleden, ik zou niet eens meer weten hoeveel entreegeld we vroegen", grapt Freek. "Vorig jaar was het water één middag redelijk bevroren, alleen was de kwaliteit van het ijs nog niet goed genoeg om écht goed te schaatsen. De mensen mochten er toen een paar uurtjes even op, maar het echte schaatsen is al lang gelden."

Maar als de vorst komt, dan is het echtpaar Kuypers er klaar voor. "We hebben de lampjes, de hapjes en de drankjes al weer klaar liggen", vertelt Diny. "Het is altijd zo gezellig, we hopen echt op dat het er dit jaar toch nog van komt. We laten niet voor niets het weiland toch steeds weer onderlopen met water."

Boer Freek laat het water staan tot eind februari, begin maart. Ook dan is het natuurlijk nog winter. "Februari is altijd de koudste maand, dus wie weet", vertelt hij hoopvol aan de telefoon. Hijzelf wil zo lang mogelijk door met de schaatsbaan. Ook al zijn hij en Diny 76, ze denken nog niet aan stoppen. "Onze zoons Frank en Pieter willen het uiteindelijk wel graag overnemen."