Politieauto geramd door vrachtwagen

Een politieauto is dinsdagochtend geramd door een vrachtwagen op de Boschdijk in Eindhoven. De vrachtwagenchauffeur verklaarde na de botsing dat hij de politieauto over het hoofd had gezien.

Er zijn geen gewonden gevallen en de agenten in de auto kwamen met de schrik vrij. Wel heeft de politieauto veel schade. De wagen moest worden getakeld en is voorlopig niet meer te gebruiken. De botsing gebeurde toen de vrachtwagen invoegde vanaf een parallelweg. Tijdens het invoegen zag de bestuurder van de vrachtwagen niet dat er een politieauto op de weg reed. Opvallend genoeg botste er maandagnacht ook een vrachtwagen met een auto in Eindhoven. Dat gebeurde op de Bisschop Bekkerslaan. De bestuurster van de auto raakte gewond en werd naar een ziekenhuis gebracht.

Foto: SQ Vision.